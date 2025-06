UEL passa a tratar os próprios resíduos químicos em novo laboratório

Aumento do número de deputados pode prejudicar governabilidade no Brasil

Um quilo em um grama





No âmbito acadêmico, resíduos químicos resultam das atividades e reações químicas feitas nos laboratórios e salas de aula. Mario Killner, professor e coordenador do Larq-UEL, explica que o manejo feito pela instituição vai reduzir, no mínimo, em 90% o volume desses materiais. “Nas aulas de ensino, geram-se metais pesados. Fazendo a precipitação desses metais, a gente transforma um quilo em um grama. Vai reduzir de forma significativa o custo que a UEL emprega para destinação final desse resíduo”.





O impacto financeiro, contudo, não é maior que o impacto ambiental que a iniciativa representa para a Universidade. O vice-diretor do CCE, Silvano Cesar da Costa, frisa que, embora as empresas terceirizadas contratadas tenham responsabilidade com o tratamento dos resíduos, a UEL não consegue acompanhar de perto o manejo desses materiais, cenário que muda com o novo laboratório.

Publicidade





“O maior ganho não é o valor econômico, mas é o valor ambiental. A gente vai tratar [os resíduos] de tal forma que o que sobrar vai ser reaproveitado. É 100% de reutilização. Esse é o maior ganho.”, reforçou Costa.