UEL sobe 29 posições no ranking de depósitos de patentes do INPI

Entre os anos de 2017 e 2023, a Universidade Estadual de Londrina subiu 29 posições no Ranking de Depositantes de registros de patentes do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), passando para a 12ª posição entre as IES (Instituições de Ensino Superior) brasileiras com pedidos em análise. Entre as estaduais do País, a UEL é a terceira com o maior número de pedidos. Os dados foram divulgados na sexta-feira (29), em cerimônia de “Entrega das Cartas Patente Obtidas no Ano de 2024”, evento que simboliza a efetivação da posse dos registros de patente concedidos pelo Instituto Nacional a pesquisadores da UEL.





O encontro foi realizado pela Aintec (Agência de Inovação Tecnológica) por meio do seu EPI (Escritório de Propriedade Intelectual), com a participação dos inventores e representantes dos 12 inventos contemplados com as cartas.

Segundo o coordenador do EPI, Diego Jovino Luduvério, a produtividade vem aumentando ao longo dos anos, seja no apoio à confecção de patentes, desenhos industriais, marcas, softwares, entre outros serviços que a Aintec presta, não só à comunidade interna, como a externa.





Ele informou que, em 2003, a Aintec contabilizou dois pedidos (depósitos) de registro de patentes, ao passo que atualmente o número encontra-se em 388 registros ativos, sendo 68% deles relativos a patentes e cerca de 20% aos de registros de marcas.

O coordenador do EPI detalhou que no Ranking de Depositantes do INPI, a universidade saltou da 41ª posição em 2017, com 11 pedidos, para a 12ª posição em 2023 (ranking mais atual do INPI), contabilizando 33 pedidos. Nesse mesmo ranking, atualmente a UEL é a mais bem colocada entre as universidades estaduais paranaenses e fica na terceira colocação entre as universidades estaduais brasileiras.





Em 2025, o EPI já contabiliza oito pedidos de patente e cinco em redação. “O evento desta sexta é importante porque é a consolidação de um trabalho que é realizado há muitos anos pelo EPI e pela Aintec, e que agora é reconhecido com a Carta Patente”, destacou Diego Jovino.

Para a reitora Marta Favaro, a cerimônia serve para dar visibilidade ao papel dos pesquisadores em buscar o que há de mais inovador em ciência e tecnologia em suas respectivas áreas de pesquisa. “A Universidade está comprometida em ampliar cada vez mais o que vocês fazem. E isso será possível, dentre outras ações e iniciativas, com a criação do nosso Parque Tecnológico, que trará toda a infraestrutura para que novas patentes sejam conquistadas”, afirma.