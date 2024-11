UEL vai receber investimentos de R$ 10,8 milhões para infraestrutura e tecnologia

Os recursos serão investidos no Núcleo de Tecnologia Digital e Inovação do HU (FABI), que desenvolve produtos para a área da saúde utilizando impressão 3D, na Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da AINTEC e em outros órgãos de pesquisa e de ensino. Os recursos são provenientes do Fundo Paraná, que apoia programas e projetos de pesquisa, extensão e desenvolvimento científico, viabilizados por meio de dois Termos de Execução Descentralizada (TED).

FAB.i HU





Fruto de uma parceria entre os cursos de Fisioterapia e Design da UEL, o Fab.I HU surgiu com uma necessidade frente à pandemia de Covid-19, especificamente pela dificuldade na época de obtenção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais de uso respiratório. Atualmente, o atua no desenvolvimento, prototipagem e fabricação de produtos hospitalares. Com a utilização de impressoras 3D, desenvolve e imprime vários produtos, como conectores para uso respiratório, peças de reposição de equipamentos, válvulas fonatórias, entre outros.





Coordenado pela professora Sonia Maria Fabris, do Departamento de Fisioterapia do CCS, e pelo professor Cláudio Pereira, do curso de Design Gráfico, o projeto foi institucionalizado pelo HU em 2021 e responde diretamente à diretoria superintendente do Hospital Universitário.





“O Fab.i HU é mais do que um local de produção, é também um espaço de inovação em saúde. Desenvolvemos diversos produtos em impressão 3D por meio de filamento e resina (standard, biocompatível e flexível)”, explica Sonia Fabris. “Outro foco é testar diferentes materiais, para atender os desafios, por meio de soluções com pesquisa e desenvolvimento de peças de equipamentos hospitalares”, complementa a professora.