UENP abre inscrições para primeira turma de Doutorado em Ensino

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou edital de abertura de inscrições para o Doutorado Profissional em Ensino. Serão escolhidos estudantes regulares para o ano letivo de 2024 e as inscrições vão de 19 de fevereiro até 3 de março.



O PPGEN (Programa de Pós-Graduação em Ensino) da UENP tem seus programas ofertados pelo CCHE (Centro de Ciências Humanas e da Educação do Campus de Cornélio Procópio e está estruturado em duas linhas de pesquisa: “Ensino e Aprendizagem em Ciências Naturais e Matemáticas”; e “Formação Docente, Recursos Tecnológicos e Linguagens”.



Os cursos tem como objetivo qualificar profissionais de excelência para atuarem como docentes nos diferentes níveis e contextos de ensino, mediante a problematização da prática profissional e o desenvolvimento de pesquisas.

Além disso, pretende minimizar as dificuldades identificadas e promover melhorias na formação de professores e nos processos de ensino e de aprendizagem.



A inscrição tem uma taxa de R$250 e deve ser realizadas de forma online, com o preenchimento da ficha de inscrição e envio dos documentos digitalizados, conforme o edital. Para o ano letivo de 2024, são ofertadas até 12 vagas para estudantes regulares.





A seleção acontecerá em três fases: Prova escrita (eliminatória); Avaliação, entrevista e arguição sobre o Projeto de Produto Educacional (eliminatória); e Pontuação de Currículo Lattes (classificatória).



A prova escrita será dia 11 de março, já a entrevista e arguição sobre o projeto está marcada para os dias 20, 21 e 22 de março. O resultado final será divulgado dia 2 de abril.