Uenp oferece fisioterapia respiratória para bebês e crianças em Jacarezinho

Projeto de extensão do curso de Fisioterapia da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Campus de Jacarezinho (Norte Pioneiro), beneficia crianças com problemas respiratórios. As consultas são realizadas na Clínica de Fisioterapia da Instituição, no Centro de Ciências da Saúde.







Inicialmente, o objetivo do projeto “Happy lungs: Aprendendo sobre saúde respiratória na infância” era conscientizar sobre o assunto, além de promover ações preventivas e fornecer orientações para o manejo adequado das doenças agudas e crônicas, por meio de palestras e divulgações via redes sociais, no Instagram.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A coordenadora do projeto, Rafaela Maria de Souza, explica que, conforme foram trabalhando para fornecer as informações para a população, perceberam grande demanda para realizar a fisioterapia respiratória nas crianças.





“Começamos atendendo crianças que estavam internadas na Santa Casa de Jacarezinho. Em alguns casos, mesmo após as altas, elas ainda precisavam continuar com o tratamento de fisioterapia respiratória. Então, passamos a realizar consultas na Clínica da Uenp”, informou a professora.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: