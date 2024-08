Uenp promove quarta edição do Parque em Movimento em Jacarezinho

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) promoverá, neste sábado (31) a quarta edição do projeto “Parque em Movimento”.





A ação será realizada no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação, das 13h às 17h, e terá como tema “Brincadeiras dos tempos dos avós com teatro de marionete”, em parceria com a XIX Mostra de Teatro EnCena. O Parque Universitário fica na avenia Marciano de Barros, 700, Bairro Estação, próximo ao Jardim São Luís.

Iniciativa da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, o “Parque em Movimento” acontece em um sábado a cada dois meses.





Entre as atividades temáticas desta edição, estão cama elástica, pula corda, pega-pega, pic bandeira, pintura facial, oficina de pintura em tela e papel, dança da cadeira, jogo da velha gigante e nunca 3.







“O Parque em Movimento já se tornou uma tradição na promoção de recreação, lazer, saúde e cultura para população de Jacarezinho. O tema da quarta edição resgata a essência de brincadeiras antigas com muita diversão”, destacou o coordenador da ação, Ricardo de Oliveira.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: