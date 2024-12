UENP vai abrir concurso para professores de Odontologia; edital deve sair ainda em 2024

O Conselho de Administração da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) aprovou, na sexta-feira (13), a abertura de concurso público para o cargo de professor para o curso de Odontologia. Criado em 2014, o curso de bacharelado é o mais recente da UENP. Este será o primeiro concurso público para contratação de docentes efetivos para Odontologia, com a publicação de edital prevista ainda para 2024.





Segundo o reitor da Instituição, Fábio Antonio Néia Martini, o concurso público, lançado 10 anos após a criação do curso, representa uma grande vitória na promoção do ensino de qualidade na UENP. “O processo vem tramitando ao longo dos últimos meses deste ano, mas é uma demanda relativamente antiga da universidade e que a atual gestão busca atender. O colegiado de Odontologia conta, atualmente, com professores efetivos de outros cursos da saúde e alguns contratados em regime especial, mas sabemos que é fundamental construir um corpo docente com profissionais efetivos da área de Odontologia e a futura contratação auxiliará no fortalecimento deste curso”, afirma.

A pró-reitora de Recursos Humanos da UENP, Maria José Quina Galdino, explica que, segundo o estudo técnico, são previstas nove vagas para professores da área. “Buscamos atrair docentes altamente qualificados, que possam contribuir de forma exclusiva e significativa para o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica, fortalecendo a formação de nossos estudantes e impulsionando o desenvolvimento científico e social. Essa iniciativa representa um investimento na qualidade da educação superior e na construção de um futuro mais promissor para a saúde pública e a Odontologia em nossa região”, comenta.





O edital de abertura de Concurso Público para o Cargo de Professor da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Estado do Paraná para o curso de Odontologia da UENP deve ser publicado ainda em 2024, por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, no site oficial da UENP. As provas estão previstas para ocorrerem no primeiro semestre de 2025.