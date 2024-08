Uenp vai desenvolver atlas regional de vulnerabilidade socioambiental

Professores do curso de Geografia da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Campus Cornélio Procópio, realizaram um trabalho de campo em 18 municípios da Região Geográfica Imediata de Cornélio Procópio-Bandeirantes para subsidiar a construção de um atlas regional de vulnerabilidade socioambiental.





Participam do projeto os professores Paulo Henrique Marques de Castro, Vanessa Maria Ludka e Pedro Henrique Carnevalli Fernandes.



O atlas será resultado da interligação de três projetos coordenados pelos professores: “Potencialidades de Fotografias Aéreas nas Avaliações de Riscos e Vulnerabilidades Socioambientais”, “Espacialização Geográfica da Fome e da Pobreza da Região Geográfica Imediata Cornélio Procópio-Bandeirantes por meio do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único” e “Violência nas pequenas cidades da Região Geográfica Imediata de Cornélio Procópio-Bandeirantes, Norte do Paraná”.





Com mais de cinquenta mapas, indicadores, dados e análises, imagens aéreas e imagens de solo, entre outras informações, a obra contemplará os 18 municípios da região, atingindo quase 175 mil moradores. O registro de imagens aéreas foi viabilizado por meio de um Drone DJI Mavic 3, equipamento adquirido com recursos da Unidade Gestora do Fundo Paraná.

CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS





Para o professor Paulo Castro, a vulnerabilidade socioambiental pode ser compreendida como uma categoria que pode expressar os fenômenos acumulados de interação entre condições de risco, degradação ambiental e condições de pobreza e privação social.





“As imagens aéreas e a publicação do atlas como um todo podem configurar uma importante ferramenta, seja na coleta de dados ou no monitoramento e análise temporal da paisagem da região”, frisa.





