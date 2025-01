Um morre e outro fica ferido em acidente entre moto e caminhão em Ortigueira

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido quando ambos caíram da motocicleta e foram atropelados por um veículo de carga em Ortigueira, por volta de 21h45 deste domingo (12).



Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, que tombou e jogou ele e o passageiro na pista da rodovia. Em seguida, eles acabaram sendo atingidos pelo veículo de carga.



O condutor da moto, um homem de 20 anos morador de Marilândia do Sul, sofreu traumatismo craniano e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Providência, em Apucarana.



O passageiro morreu no local. Ele tinha 37 anos e era morador de Sete Lagoas (MG).



O condutor do caminhão, um morador de Dourados (MS) de 23 anos, passou pelo teste do etilômetro, que não indicou a ingestão de álcool.



