Uma das maiores feiras de móveis do Brasil, Movelpar começa na terça em Arapongas

O Centro de Eventos Expoara, em Arapongas (norte do Paraná), sediará de 30 de janeiro à 1° de fevereiro a Movelpar Home Show 2024. Cerca de 17 mil pessoas devem passar pelo evento durante os 3 dias de uma das maiores feiras de móveis, eletros, colchões e decoração do país.





O evento promete não apenas ser uma vitrine para as últimas tendências e inovações do setor, mas também um catalisador para o crescimento econômico da região e do estado do Paraná como um todo. Arapongas, está prestes a se tornar o epicentro do setor moveleiro do Brasil.

A feira contará com a presença de 160 expositores e público estimado de 17 mil pessoas entre lojistas, visitantes, arquitetos e profissionais da área, a Movelpar Home Show 2024 gera oportunidades para o comércio, hospedagem, serviços e entretenimento na região. Os hotéis de Arapongas e região já estão com lotação esgotada, faltando poucos dias do início da feira.





Segundo o diretor executivo da Movelpar Home Show 2024, Adilson Rodrigues, a feira vai contribuir para a projeção nacional e internacional de Arapongas como um polo dinâmico e inovador na indústria moveleira.

"Os expositores estão trazendo muitas novidades e lançamentos para os lojistas, que poderão oferecer tudo isso para o consumidor final. Além disso uma novidade este ano é que vamos estar juntando a feira de móveis com a exposição de máquinas, acessórios e serviços para a indústria moveleira", ressalta o diretor.





A diretora de projeto da E10, responsável pela realização da feira, o evento é direcionado para os varejistas e a expectativa é realmente receber lojistas de todo o Brasil. E importadores de mais de 30 Países.

"É uma feira muito tradicional, reconhecida no Brasil e no exterior e que volta depois da pandemia em novo formato. Dessa vez o foco principal será o produto de cada expositor, aumentando as chances de negócios para os expositores, explica a diretora.





Movelpar Home Show 2024

Data do evento: 30/01 a 01/02 de 2024





Local: Centro de Eventos Expoara, Arapongas, PR- R. Guaratinga, 4455 - Parque Industrial II





