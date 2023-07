Uma pessoa morre e outra fica em estado grave em acidente na BR-379 em Cambira

Um homem de 20 anos morreu e outro de 25 anos está em estado grave após um acidente na BR-379, em Cambira, a cerca de 70 quilômetros de Londrina, na tarde desta sexta-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo ao quilômetro 223 da rodovia, o motorista de um carro (GM/Corsa, com placas de Cambira), que ia em direção à cidade de Apucarana, teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, batendo de frente contra um um caminhão (Scania, com placas de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul).





Após a colisão, a parte frontal do carro ficou totalmente destruída. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local; o condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, em estado grave. O motorista do caminhão, de 41 anos, não teve ferimentos.

EM ANDIRÁ

Outro acidente envolvendo carro e caminhão foi registrado na madrugada deste sábado (01) na BR-369, em Andirá, no Norte Pioneiro. Próximo ao quilômetro 32 da rodovia, um carro (GM/Onix) que fazia o trajeto de Ourinhos à cidade de Bandeirantes também teria invadido a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão. O motorista, que não teve a idade divulgada pela PRF, morreu ainda no local do acidente; o condutor do caminhão não se feriu.





A PRF não informou as causas dos acidentes, que agora serão apuradas pela Polícia Civil.