Unidades de Saúde de Londrina e região abrem neste sábado para campanha de multivacinação

O Dia D da Campanha de Multivacinação será realizado neste sábado (18) em todo o Brasil. A ação é voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, visando atualização da Caderneta de Vacinação com as vacinas disponíveis no Calendário Nacional. Mas unidades de saúde de Londrina e cidades da região metropolitana também vão oferecer imunizantes e outras ações para adultos.





Em Londrina, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 8h às 17h. As pessoas de até 59 anos também podem aproveitar a campanha para atualizar a caderneta vacinal, reforçando a proteção, principalmente, contra sarampo e febre amarela.

Para participar, não é necessário agendar horário, bastando comparecer à UBS de referência, com documento de identificação em mãos e, de preferência, com a Carteira de Vacinação.

A Campanha Nacional de Multivacinação foi lançada pelo Ministério da Saúde no dia 6 de outubro. Em Londrina, a vacinação ocorre em todas as UBSs, abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. São ofertadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, entre elas as que protegem contra poliomielite e sarampo. A mobilização também prioriza o resgate de quem ainda não recebeu doses contra febre amarela e sarampo.

Com relação ao sarampo, toda a população de 6 meses a 59 anos pode se vacinar, reforçando a proteção e prevenindo a reintrodução da doença no Brasil. A campanha também oferta uma intensificação da vacina contra o HPV para pessoas na faixa etária de 15 a 19 anos que não receberam a dose de rotina dos 9 aos 14 anos. Ela protege contra diversos tipos de câncer, como colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço, além de verrugas genitais.

A diretora de Vigilância em Saúde da secretaria de Londrina, Fernanda Fabrin, informou que na primeira semana da campanha houve um aumento de cerca de 20% no número de vacinados em comparação com a primeira semana do mês anterior. “De 6 a 14 de outubro, somaram-se 8.249 doses aplicadas de vacinas variadas. Esse resultado mostra o engajamento das famílias e o compromisso das equipes de saúde. É um avanço importante, mas reforçamos o convite para que todos que ainda não atualizaram a carteira de vacinação procurem a unidade mais próxima e aproveitem o dia D. Manter as vacinas em dia é essencial para proteger nossas crianças e adolescentes”, enfatizou.

Outras ações em Londrina

Paralelamente, as UBSs também terão, neste sábado (18), no mesmo horário, oferta de preventivo contra o câncer de colo de útero, avaliação das mamas e solicitação de exames, dentro da Campanha Outubro Rosa. Para participar, é necessário agendar atendimento direto na UBS ou via telefone da unidade.

Também neste sábado (18), das 8h às 16h, a Saúde vai disponibilizar as vacinas contra Hepatite A e HPV em usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP). A ação será no Centro de Referência Bruno Piancastelli Filho, antigo CIDI, na Alameda Manoel Ribas, 1.





A PrEP é um método do Ministério da Saúde que usa medicamentos para prevenir o contágio pelo HIV, reduzindo em mais de 90% o risco de infecção. A vacinação reforça as estratégias de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites e sífilis.





Durante a ação, também serão ofertadas 24 consultas para pessoas interessadas em iniciar o uso da PrEP. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura

(https://portal.londrina.pr.gov.br/agendamentos).





Neste ano, Londrina já registrou 26 casos de Hepatite A, quase o triplo dos nove casos confirmados em 2024. A vacinação contra a doença é recomendada para crianças de 15 meses a 4 anos e para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, hepatopatias e usuários da PrEP.





A cobertura vacinal contra a Hepatite A na faixa etária de 1 a 4 anos, no município, atingiu 82,50% até julho de 2025, segundo o painel de cobertura vacinal do Ministério da Saúde. No Paraná, o índice chegou a 84,99%.

Em Cambé

Em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), o objetivo da ação é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. A vacina contra a gripe também estará disponível para todas as idades. As Unidades Básicas de Saúde vão funcionar com horário estendido, das 8h às 17h, para facilitar o acesso de toda a população aos serviços de imunização e prevenção e ajudar os pais a regularizar o esquema vacinal antes da matrícula para o ano letivo de 2026.





A enfermeira Bárbara Radigonda, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cambé, explica que os profissionais estarão emitindo o certificado de vacinação para as crianças com a situação vacinal em dia e reforça a importância da adesão dos pais. “É uma oportunidade para os pais comparecerem nas unidades básicas de saúde para avaliar a caderneta e realizar a emissão do atestado de vacinação”.

Em Ibiporã

Em Ibiporã (RML), o Dia D será realizado na Praça Pio XII, das 9h às 15h, na UBS Olemário Mendes Borges (John Kennedy), das 8h às 13h, nas demais UBSs (com exceção da UBS Mauro José Pierro/Taquara do Reino) e no Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin, das 8h às 16h.





A ação contempla as 19 vacinas previstas no calendário nacional. Os locais de vacinação vão oferecer, também, declaração de vacinas para a matrícula escolar e atividades recreativas, como cama elástica, piscina de bolinha, pintura facial e distribuição de pipoca e algodão doce.





Além de imunizantes contra a Covid-19, dengue e influenza, estarão disponíveis, nas UBSs e no Centro de Saúde, as seguintes vacinas: hepatite A e B; penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano); Meningocócica C (conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); febre amarela; tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba); tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana); varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).





Para os adolescentes, haverá vacinação para HPV, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).





Na Praça Pio XII, estarão disponíveis as vacinas para dT, hepatite B, febre amarela, tiplice viral, HPV e meningocócica ACWY.





Durante o Dia D, também haverá intensificação de vacina de tríplice virial, febre amarela e sarampo voltada para, crianças, jovens e adultos de até 59 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde, e imunização contra HPV para a população de 15 a 19 anos (para quem não recebeu nenhuma dose).

Para se imunizar é preciso apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS), documento original com foto e carteira de vacina.

Em Arapongas

Em Arapongas (RML), a ação será realizada das 9h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:





Pronto Atendimento 18 horas (Flamingos, Palmares e Petrópolis)

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Araucária, Aricanduva, Primavera, São Bento

Jaime de Lima

Bebê Clínica

A abertura oficial será na UBS Araucária, às 09h, com a presença do Zé Gotinha e autoridades.

Confira os endereços:

- Pronto Atendimento 18 Horas "Osvaldo Filla Junior" (Flamingos)

Endereço: Rua Iratauá esquina com Alabatroz Real, Conjunto Flamingos

Telefones: (43) 3902-1240/3902-1227

- Pronto Atendimento 18 Horas Antonio J. Marques (Palmares)

Endereço: Rua Tanatau, Nº 520, Conjunto Palmares

Telefone: (43) 3902-1232

- Pronto Atendimento 18 Horas "Luiz Beffa" (Petrópolis)

Endereço: Rua Pato Mergulhador nº 280, Jardim Petrópolis

Telefones: (43) 3902-1204/3902-1315

- UBS Araucária "Clemente Soares"

Endereço: Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato - Conj. Araucária l

Telefone: (43) 3902-1767

- UBS Aricanduva

Endereço: Rua Caiapó, s/n – Aricanduva

Telefone: (43) 3252-5114

- UBS Primavera

Endereço: Rua Vanaquia, nº 251 - Jardim Primavera

Telefone: (43) 3902-1152

- UBS São Bento

Endereço: Macuquinho-Serrano, nº 226 - Jardim Alto da Boa Vista

Telefone: (43) 3902-1163

- Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima

Endereço: Rua Juriti, nº 1177 - Vila Industrial.

Telefone: (43) 3902-1082

- Centro de Vacinação Infantil Bebê Clínica

Rua Perdizes, nº 1420 – Centro

Telefones: (43) 3172-0214 ou 3902-1179

(Com informações das prefeituras de Londrina, Cambé, Ibiporã e Arapongas)