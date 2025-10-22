Universidade Unopar de Londrina oferece exames gratuitos de câncer de mama

A Universidade Unopar está oferecendo exames preventivos gratuitos de câncer de colo de útero e de mama. A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, campanha anual realizada mundialmente durante o mês de outubro, com o objetivo de conscientizar a população sobre o câncer de mama e ampliar a promoção da prevenção e do diagnóstico precoce.





Os atendimentos serão realizados nos dias 24 e 31 de outubro, das 8h às 10h; e nos dias 22 e 23 de outubro, das 19h às 21h, no campus Catuaí, localizado na Rua Edwy Taques De Araujo, 900, Jardim Burle Marx. (entrada de alunos Rua Luiz Lerco, 01). Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (43) 93373-7398.





De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem da Unopar, professora Patrícia Januário, essa é uma forma de acolhimento às mulheres e visa não apenas a solidariedade, mas salvar vidas. “Visamos gerar impacto social, promover saúde e bem-estar ao público feminino e oferecer serviços acessíveis a partir de nossas estruturas e corpo acadêmico. Além de ajudar a população em geral, é uma forma de aperfeiçoar a formação de nossos estudantes por meio desse relacionamento próximo da comunidade”, avalia.



