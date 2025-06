Universidades do Paraná preparam Operação Rondon no Norte Pioneiro

As universidades estaduais do Paraná estão se preparando para participar da Operação Rondon Paraná 2025, que acontece de 10 a 21 de julho. Ao todo, 14 municípios do Norte Pioneiro serão atendidos com ações voltadas à promoção da cidadania, desenvolvimento humano e fortalecimento das políticas públicas locais.





A Operação Rondon Paraná promoverá atividades nas áreas de cultura, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e trabalho. Os voluntários atuarão em parceria com lideranças locais e secretarias municipais.

A ação conta com a participação de 360 rondonistas, sendo 74 professores e 286 estudantes e agentes universitários. Os participantes foram selecionados por meio de processos seletivos que ocorreram entre abril e maio. A partir deste mês, as equipes participam de capacitação e organizam as atividades que serão desenvolvidas nos municípios.





Participam da operação as universidades estaduais de Londrina (UEL); de Maringá (UEM); de Ponta Grossa (UEPG); do Oeste do Paraná (Unioeste); do Centro-Oeste (Unicentro); do Norte do Paraná (UENP); e do Paraná (Unespar).

Nesta edição, foram convidadas algumas instituições parceiras para o desenvolvimento das ações de extensão. Entre elas estão a Universidade Paranaense (Unipar); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Francisco Beltrão e Ponta Grossa; Centro Universitário de Cascavel (Univel); Centro Universitário Ingá (Uningá), de Maringá; Instituto Superior do Litoral do Paraná (Insulpar); Faculdade de Apucarana (FAP); e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC).





As ações comunitárias vão ocorrer em Barra do Jacaré, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Guapirama, Itambaracá, Leópolis, Joaquim Távora, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Quatiguá, Rancho Alegre, Santa Amélia e São Sebastião da Amoreira.

Os municípios foram selecionados com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Em abril, o projeto foi apresentado aos prefeitos e gestores municipais. As 14 cidades que participam da ação têm entre 2 mil a 45 mil habitantes.





A coordenadora estadual da operação, professora Sandra Cristina Ferreira, destaca a importância do trabalho conjunto entre ensino superior e comunidade. “A Operação Rondon Paraná representa um compromisso social das nossas universidades com o desenvolvimento regional sustentável, com foco na valorização das comunidades locais e na formação cidadã dos estudantes”, disse.





A abertura da operação está marcada para 10 de julho, às 9h, em Jacarezinho. O encerramento das atividades está previsto para 21 de julho, às 18h, com apresentação dos resultados alcançados e relatos de vivências dos participantes.





A Operação Rondon Paraná é similar ao Projeto Rondon, que acontece em todo o Brasil, coordenado pelo governo federal, por meio do Ministério da Defesa.