UPA de Cambé faz parceria com hospital de São Paulo e passa a oferecer eletrocardiogramas

“Esse é um sistema de tele -eletrocardiografia digital, que tem como objetivo identificar de forma rápida os riscos cardíacos identificados dentro da Unidade, com tratamento e direcionamento eficaz do paciente. Além da resposta e tratamento das síndromes coronarianas, como dor no peito ou suspeita de infarto, com mais agilidade, se necessário já tem a avaliação do especialista, o que otimiza o tempo de resposta para o tratamento orientado”, ressalta a diretora.

Com isso, foi estabelecida uma parceria com a Associação Beneficente Síria HCor, que forneceu uma aparelho de eletrocardiograma, assim como laudos feitos por um médico cardiologista de São Paulo e orientações de tratamento, garantindo mais agilidade no diagnóstico de pacientes.

Com o objetivo de otimizar o tratamento de doenças cardiovasculares, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé aderiu ao projeto Boas Práticas Cardiovasculares do Proadi-SUS do Ministério da Saúde.

As famílias brasileiras que ganham até R$ 1.200 por mês utilizam cerca de 82% dos recursos aplicados no SUS (Sistema Único de Saúde), segundo estudo divulgado pela Roche Farma Brasil nesta quinta-feira (5).

PROJETO BOAS PRÁTICAS CARDIOVASCULARES

A OMS (Organização Mundial da Saúde) elenca as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte em todo o mundo. Entre as mais comuns está o infarto, que anualmente é responsável por 360 mil óbitos no Brasil.





Diante deste cenário, o Ministério da Saúde, através do Proadi, um programa de parceria entre os setores público e privado, estabeleceu o projeto Boas Práticas Cardiovasculares.

A iniciativa, por sua vez, visa apoiar instituições públicas no desenvolvimento de estratégias e intervenções para melhorar a qualidade assistencial e segurança do paciente, com realização de exames em tempo reduzido, garantindo mais agilidade no atendimento no SUS. qualificando os serviços nos hospitais e nas urgências cardiovasculares e implementando diretrizes assistenciais e de manejo clínico seguro a pacientes com doenças cardiovasculares em todo o Brasil.





A iniciativa atua na realização de laudos qualificados de eletrocardiograma, analisados 24h por dia e em até 10 minutos a partir de seu recebimento, no apoio à decisão clínica por meio da segunda opinião médica, na avaliação de desfecho clínico após 48 horas da realização do exame, bem como na qualificação profissional e melhoria dos processos assistenciais por meio das Sessões de Aprendizagem Virtual e Implementação das Diretrizes Assistenciais em Cardiologia.





Desde o início no Brasil, em 2009, o projeto foi responsável por mais de 1,9 milhão de laudos. Atualmente, a iniciativa está presente em 282 Unidades de Pronto Atendimento 24h e em 30 hospitais, incluindo a UPA de Cambé. Todas as instituições são acompanhadas durante 24 horas por dia com foco na intervenção dos processos assistenciais.