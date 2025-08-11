UPA do Jardim do Sol começa a funcionar no prédio do Mater Dei

A partir desta segunda-feira (11), o atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, chamada de Centro-Oeste e localizada na zona oeste de Londrina, será realizado no prédio onde funcionava o antigo hospital Mater Dei. A mudança foi necessária para que a reforma do prédio, iniciada em 8 de julho com a inspeção do solo, seja finalizada.





A UPA foi fechada já na manhã de sexta (08), com o atendimento direcionado para o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor, a UPA do Jardim Sabará e a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim do Sol. Os profissionais foram remanejados para reforçar o serviço nas unidades de saúde.

No PA do Jardim Leonor, também na região oeste, houve um aumento de 30% a 40% nos atendimentos nos últimos três dias, por conta da interrupção na unidade Centro-Oeste. Uma enfermeira explicou que “a demanda está mais alta do que o normal de domingo, mas não está exagerada. Nosso problema é geralmente de segunda e terça-feira, em qualquer lugar”.





Disse ainda acreditar que os pacientes possam ter preferido recorrer a UPA Sabará em caso de necessidade, dando como possível justificativa o fato de que UPAs são as unidades que ofertam radiografias. A reportagem tentou contato com a unidade para confirmar a hipótese, mas não obteve retorno.





