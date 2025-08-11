Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Para reformas

UPA do Jardim do Sol começa a funcionar no prédio do Mater Dei

Heloísa Gonçalves - Redação Folha
11 ago 2025 às 10:15

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A partir desta segunda-feira (11), o atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, chamada de Centro-Oeste e localizada na zona oeste de Londrina, será realizado no prédio onde funcionava o antigo hospital Mater Dei. A mudança foi necessária para que a reforma do prédio, iniciada em 8 de julho com a inspeção do solo, seja finalizada.


A UPA foi fechada já na manhã de sexta (08), com o atendimento direcionado para o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor, a UPA do Jardim Sabará e a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim do Sol. Os profissionais foram remanejados para reforçar o serviço nas unidades de saúde.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No PA do Jardim Leonor, também na região oeste, houve um aumento de 30% a 40% nos atendimentos nos últimos três dias, por conta da interrupção na unidade Centro-Oeste. Uma enfermeira explicou que “a demanda está mais alta do que o normal de domingo, mas não está exagerada. Nosso problema é geralmente de segunda e terça-feira, em qualquer lugar”.


Disse ainda acreditar que os pacientes possam ter preferido recorrer a UPA Sabará em caso de necessidade, dando como possível justificativa o fato de que UPAs são as unidades que ofertam radiografias. A reportagem tentou contato com a unidade para confirmar a hipótese, mas não obteve retorno.


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Imagem
UPA do Jardim do Sol inicia atendimentos no antigo Mater Dei
A UPA Jardim do Sol muda para o antigo hospital Mater Dei a partir de 11/09. Reforma em andamento visa melhorar atendimento e estrutura da unidade.
UPA Jardim do Sol Upa do Sol Leste Oeste Mater Dei Funcionamento atendimento onde fica
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas