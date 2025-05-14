Uso de obras viárias não terminadas estraga serviços executados pela Prefeitura de Arapongas

A Guarda Municipal de Arapongas vai começar a patrulhar pontos de obras viárias no município que estão sendo utilizadas irregularmente, antes da liberação pelos órgãos competentes, avisa nesta quarta-feira (13) a Sestran (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito).





Os trechos vistoriados são principalmente as obras de interligação do Conjunto Ulysses Guimarães ao Jardim Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte e também o prolongamento da Rua Canastreiro, no Jardim Santa Efigênia, que dá acesso ao Jardim Vale do Coqueiral. Há sinais de danos ocasionados por veículos que passaram por cima dos canteiros, quebrando as calçadas recém-construídas.

Nas obras de transposição, por exemplo, tem sido comum motociclistas avançarem sobre os cones e circularem sobre as pontes sob o olhar de várias testemunhas, informa a prefeitura.

“A partir de agora, as equipes da Guarda Municipal estarão patrulhando esses locais. Nós pedimos que a população tenha um pouco de paciência, já que logo essas obras serão entregues e a Sestran fará a sinalização adequada para que as pessoas possam fazer bom uso dessas transposições de bairros”, pede o secretário Paulo Argati.





Ele alerta ainda que a pessoas não devem passar a pé pelas pontes em obras, na transposição, já que as proteções laterais ainda não foram instaladas, o que expõe as expõe ao risco de graves acidentes.





