Vacinação contra a gripe em Londrina começa nesta sexta na Expo

A campanha de vacinação contra a influenza (gripe) chega à população londrinense nesta sexta-feira (4), em um posto de atendimento na ExpoLondrina, e em algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no sábado (5). A partir de segunda-feira (7), as doses estarão disponíveis em todos os postos de saúde e, na feira agropecuária, até último dia do evento.





A secretária de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, afirma que o maior desafio é aumentar a quantidade de pessoas vacinadas. A meta das autoridades da saúde é chegar a uma cobertura de 90%, mas, em Londrina, o histórico tem sido de cerca de 54% entre aproximadamente 200 mil pessoas.

Esse é um dos motivos que levou a pasta a colocar um ponto de vacinação na feira agropecuária de Londrina. “Escolhemos esta data [de início da campanha] na Expo devido ao grande movimento na cidade”, justificou durante entrevista coletiva para a imprensa nesta quinta-feira (3), acompanhada do Zé Gotinha.





No Parque Ney Braga, o horário de funcionamento do posto de vacinação será das 14h às 22 nos dias de semana e, aos sábados e domingos, começa às 10h e termina às 22h.

Já no sábado, estarão em plantão para a campanha as unidades de saúde do bairro Maria Cecília (zona norte), Guanabara (sul), Jardim Pisa (sul), Armindo Guazi (leste), Alvorada (oeste) e do Centro, das 8h às 17h.





A partir da segunda-feira, as doses estarão disponíveis em todas as UBSs, com atendimento em horário normal, das 7h às 18h30. Porém, durante a semana, algumas unidades terão o expediente estendido até as 22h: UBS do Jardim Lindóia (segunda, 7); Jardim Pisa (terça, 8); Alvorada e Vila Brasil (quarta, 9); Parigot de Souza (quinta, 10); e Vila Casoni e Lerroville (sexta, 11) – na UBS do distrito rural, será estendido até as 19h.

