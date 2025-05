Van bate na traseira de caminhão estacionado e deixa três passageiros feridos em Jaguapitã

Uma van Renault Master colidiu com a traseira de um caminhão Volvo VM 270 que estava parado na PR-340, em Jaguapitã, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (13).





O veículo de carga estava estacionado sobre a pista devido a problemas mecânicos quando foi atingido.





O motorista da van, de 57 anos, não se feriu, mas três passageiros foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Jaguapitã.





O condutor do caminhão, de 37 anos, também saiu ileso. Os testes etilométricos deram resultado negativo para ambos os motoristas.