Van com oito passageiros bate em anteparo e deixa um morto no Noroeste do Paraná

Uma colisão entre uma van e um anteparo deixou uma pessoa morta e sete feridas na rodovia PR-317, entre Peabiru e Engenheiro Beltrão, no Paraná, na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 5h52. O veículo transportava um grupo de padres que viajava de Mogi das Cruzes (SP) para a Argentina.





Entre os feridos, quatro ficaram presos às ferragens. Duas dessas vítimas estavam em estado grave, enquanto as outras apresentavam ferimentos moderados. Outras três pessoas conseguiram sair do veículo e caminharam até o local do resgate.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto no atendimento. Duas ambulâncias do SAMU, uma ambulância avançada (AA) do SIATE, um caminhão de resgate (ABTR) e um helicóptero foram mobilizados para socorrer as vítimas. O corpo da pessoa que morreu foi retirado após a extração dos sobreviventes.





As causas do acidente ainda serão investigadas.