Vários serviços da Prefeitura de Londrina ficam fechados no feriadão

O feriado da Proclamação da República será na terça-feira, dia 15 de novembro. Porém, por meio do Decreto Municipal nº 1.293, publicado ontem (10) no Jornal Oficial, o prefeito Marcelo Belinati (PP) estabeleceu que o dia 14, véspera do feriado, será ponto facultativo. Assim, as sedes administrativas da Prefeitura e demais unidades vinculadas estarão fechadas na segunda e terça-feira, voltando a abrir normalmente na quarta-feira (16).







Como já ocorre nos demais feriados e dias de ponto facultativo, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando regularmente, sem interrupções, com escalas organizadas conforme a exigência. Esses trabalhos envolvem os atendimentos nas áreas de saúde, fiscalização, defesa social e serviços funerários



CMTU

A segunda-feira (14) que antecede o feriado foi considerada ponto facultativo e, por isso, não haverá expediente nos setores administrativos e de atendimento ao público do órgão. O funcionamento dessas seções voltará ao normal na quarta-feira (16);

ÔNIBUS

Os ônibus do transporte coletivo circularão normalmente na segunda. Já na terça-feira as linhas adotarão os horários de domingo e feriado.

O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), gerenciado pela CMTU, terá expediente somente das equipes operacionais, com suspensão das tarefas administrativas.

FEIRAS

As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas sem alterações. Em ambos os dias, a participação dos comerciantes é facultativa.





LIXO E LIMPEZA

Os trabalhos de limpeza e manutenção de áreas públicas, como varrição, lavagem de pisos, capina do mato, desobstrução de bueiros, poda de árvores e plantio de flores, serão executados como de costume na segunda-feira. Na terça, todos serão suspensos.

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, localizados nas regiões leste e norte, respectivamente, estarão abertos no dia anterior ao feriado. Não haverá funcionamento na terça-feira.





A coleta do lixo orgânico e do rejeito será realizada nos dois dias sem modificações, atendendo às regiões já percorridas nas segundas e terças-feiras. O recolhimento do material reciclável, por sua vez, não será feito durante o feriado. A compensação do dia parado será feita na quarta.





SAÚDE

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina estarão fechadas na segunda e terça-feira, bem como o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD. A reabertura de todas essas unidades irá ocorrer na quarta-feira (16).





Estarão abertas normalmente, segunda (14) e terça (15), os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas), do Leonor (24 horas) e do União da Vitória (16 horas), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará).





EMPREGO

Trabalho, Emprego e Renda – A Agência do Trabalhador (SINE) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos no dia do feriado. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.







EDUCAÇÃO

Não haverá aulas na rede municipal de educação na próxima segunda-feira (14). As unidades escolares possuem calendário próprio de atividades. Dessa forma, tanto neste dia como no feriado da Proclamação da República, não funcionarão as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), bem como os Centros de Educação Infantil (CEIs), que dispõem de cronograma próprio mas costumam seguir os decretos municipais em situações como essa.





Já a sede da Secretaria Municipal de Educação permanecerá fechada nesse período e voltará a atender o público na quarta-feira (16).





No entanto, a SME irá disponibilizar, na segunda-feira (14), o resultado do chamamento escolar para cadastro da matrícula dos alunos de 3 a 6 anos – no P4, P5 e 1º ano da rede municipal. Os pais e responsáveis pelos alunos devem acessar o site da Prefeitura de Londrina (www.londrina.pr.gov.br/matriculas2023) para conferir o resultado.





Restaurante Popular

O espaço funcionará na segunda-feira (14), no mesmo horário de sempre, das 11h às 14h, e estará fechado apenas no dia do feriado (15). O endereço é rua Professor João Cândido, 14, no Centro, em frente ao Terminal Urbano.







GM

A Guarda Municipal de Londrina (GML) mantém expediente normal em todos os dias da semana, durante 24 horas.