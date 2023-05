Velocidade máxima será reduzida nas avenidas Tiradentes, JK e Santos Dumont em Londrina

Dados divulgados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) mostram que nos primeiros três meses deste ano Londrina teve 655 acidentes de trânsito, o que dá uma média de cerca de sete casos por dia. Entre janeiro e março 16 pessoas perderam a vidas nas ruas, avenidas e rodovias da cidade.





No primeiro quadrimestre do ano passado, por exemplo, foram 18 óbitos. Em todo 2022 foram 2.708 acidentes e 56 mortes.

Segundo o presidente da companhia, houve um registro alto de acidentes na PR-445 neste começo de ano.





“A rodovia não é de competência do município, mas como ela passa por dentro da cidade entra na nossa estatística. Temos tido acidentes com gravidade devido à alta velocidade. Pedimos para a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) intensificar as blitze na 445, porque não podemos fazer nenhuma intervenção”, afirmou Marcelo Cortez.

Para tentar diminuir os índices da violência no trânsito da cidade, a velocidade nas avenidas Tiradentes, Juscelino Kubistchek e Santos Dumont será reduzida de 60 quilômetros por hora para 50 quilômetros por hora durante o mês de maio.





“Não falamos em diminuição da velocidade, mas em adequação. Temos estudos que demonstraram alta velocidade nestes locais, que levam as pessoas a se vitimarem mais. É uma adequação para que essas vias não virem pista de corrida”, defendeu.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: