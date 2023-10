Vendaval deixou cerca de 500 mil consumidores sem energia no Paraná nesta quarta

Após quase um dia de trabalho, os cerca de 1.500 profissionais da Copel que trabalham nos reparos à rede conseguiram reduzir em 66% o número de consumidores desligados pelo temporal de grandes proporções que atingiu diversas regiões do Paraná nesta quarta-feira (4). Começando na madrugada pelas regiões Oeste e Sudoeste, o temporal se deslocou para as regiões Noroeste e Norte, além de outro foco que atingiu a Região Leste. Ao todo, cerca de 500 mil consumidores tiveram o fornecimento de energia interrompido em algum momento.





Classificada pelo Simepar como tornado F2 – quando os ventos chegam a 100 km/h –, a tempestade provocou danos graves à rede, como quebra de postes e a queda de árvores sobre os cabos. No momento, 167 mil consumidores estão sem energia em todo o Estado. A maior parte se concentra no Norte do Paraná, onde os ventos e as descargas atmosféricas continuam a provocar desligamentos e 76 mil domicílios estão sem luz. Ao todo, as equipes trabalham para atender a 3.436 mil serviços emergenciais cadastrados em todo o Estado.

Publicidade

Publicidade





No momento, os municípios mais atingidos são Apucarana, onde 33 mil consumidores estão sem acesso à energia elétrica, Jandaia do Sul, com 21 mil desligados e Cascavel, com 20 mil. A maior cidade do Oeste foi uma das mais afetadas e chegou a ter 55 mil consumidores sem energia.





SEGURANÇA – A Copel lembra que, em ocorrências climáticas como esta, é importante o cuidado com a segurança. A população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.





FALTA DE LUZ – A comunicação sobre falta de luz pode ser feita pelo telefone, mas também por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, o aviso ainda pode ser enviado à Copel por meio de mensagem de texto (SMS) para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que se encontra destacada no cabeçalho da conta de luz.