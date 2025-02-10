Vera Holtz fala sobre o espetáculo que trouxe ao Filo

Estreando no Festival Internacional de Londrina – Filo/Etapa Fevereiro 2025, a atriz Vera Holtz, 71 anos, trouxe a Londrina o espetáculo “Ficções”, montagem inspirada no best-seller ‘Sapiens’, de Youval Noah Harari, que fala da capacidade humana de criar e acreditar em ficções para garantir assim a sua sobrevivência.





O espetáculo abriu na sexta-feira (7) as apresentações teatrais do FILO no Teatro Ouro Verde, com uma nova sessão no último sábado (8), às 20h30. Todos os ingressos estavam esgotados.

Com mais de 50 anos de carreira em teatro, cinema e TV, a atriz contou à FOLHA, com exclusividade, um pouco sobre a preparação para a montagem e as dificuldades de subir aos palcos após os 70 anos. Falou também como o espetáculo foi se delineando e que tipo de reflexões desperta no público.





A adaptação de "Sapiens" para os palcos ficou sob a responsabilidade de Rodrigo Portella. Foram seis meses de produção do roteiro e 40 dias de ensaio para estreia.

“É um diálogo entre o violoncelo - executado pelo músico Federico Puppi - e a palavra. O preparo foi grande, principalmente o preparo físico. Você descobre limitações físicas do seu corpo que está com 70 e poucos anos. Sua voz precisa de um aquecimento maior, assim como o corpo. Estreamos muito rápido, mas com a equipe protegendo a gente nestas questões físicas do ator”, contou Vera.





Decorar o texto foi tranquilo, garantiu. “A memória, por ter gravado muito tempo novela, está treinada.”





A montagem está em cartaz há três anos e na sua segunda turnê pelo interior do Brasil. Passou pelos Festival de Curitiba, Festival de Teatro da Amazônia, em Manaus, e, agora, pelo Filo.





