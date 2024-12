Verão Maior Paraná deve atrair dois milhões de pessoas para o Litoral e para a Costa Noroeste

Em contagem regressiva para a estação mais alegre e quente do ano, o Paraná já está com tudo pronto para dar início a mais uma edição do tradicional Verão Maior.





Com a expectativa de atrair mais de dois milhões de pessoas para o litoral e a costa noroeste paranaense, uma programação cultural e esportiva foi montada para agradar a todos os gostos. Ao todo, vão ser 33 shows com atrações nacionais, 40 apresentações com artistas locais e 31 competições esportivas que integram os JANs (Jogos de Aventura e Natureza).

Secretário do Estado de Esportes e coordenador do Verão Maior Paraná, Hélio Wirbiski, explica que esse é um evento que leva um ano para ser planejado e envolve todos os setores e pastas, já que o objetivo principal é receber bem os paranaenses e todos os turistas que vêm aproveitar o verão no estado.





Ao todo, a expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas passem pelo litoral paranaense e pela costa noroeste, como São Pedro do Paraná e Porto Rico, municípios banhados pelo Rio Paraná.

Para garantir um evento de ponta, o coordenador detalha que foram investidos mais de R$ 150 milhões. Uma das principais novidades para esse ano é a criação de um centro de segurança conjunto entre as forças policiais, o que garante um trabalho mais organizado e planejado, além de novos equipamentos, como quadriciclos para que os agentes percorram as faixas de areia.





Ao todo, 2.500 policiais e bombeiros vão fazer a segurança de todos os paranaenses e visitantes. “Todas as estruturas foram reforçadas, tendo em vista que a população quadruplica no verão”, calcula.

Com uma programação esportiva e cultural para todos os gostos, vão ser mais de 30 eventos esportivos e 33 shows de artistas nacionais gratuitos para todos os visitantes. O ponto alto da programação esportiva, segundo Wirbiski, é o BT400, evento de beach tennis que vai trazer mais de 600 atletas de diversos países para competir pelo maior prêmio da modalidade, que é de 15 mil dólares, na última semana de fevereiro.





Antes disso, o público vai poder conferir o jogo de futebol das estrelas e o encerramento da carreira da premiada jogadora de vôlei de praia paranaense, Ágatha Bednarczuk. A programação esportiva começa a partir do dia 31 de dezembro, com a Corrida da Virada, em Matinhos, e segue até o final de fevereiro, com competições de surf, handebol, bodyboarding, entre outros.

Hélio Wirbiski afirma que o Verão Maior Paraná é um evento que já ganhou a atenção de todo o país e que fomenta todo o setor de prestação de serviços e de comércio do litoral paranaense.





“Nós potencializamos a Operação Verão para que esse círculo virtuoso apoie toda a economia do litoral, ou seja, pousadas e hotéis lotados, assim como imóveis alugados”, explica, complementando que depois dos shows os visitantes podem aproveitar para passear no comércio e ir para bares e restaurantes.





O coordenador aponta que o Paraná tem um dos melhores litorais do Brasil, com água limpa e com uma infraestrutura muito boa. “Isso vem sendo reconhecido pelo turista brasileiro que vem para o Paraná”, ressalta. Ele também destaca a engorda da praia de Matinhos, que foi alargada em 100 metros em uma extensão de 6,3 quilômetros, que revitalizou a orla, inclusive com nova iluminação, como um atrativo importante. “Isso gera segurança e tranquilidade para o turista que vem passar seus dias de férias aqui”, reforça.





