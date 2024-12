Veterinárias orientam como manter os pets saudáveis durante o verão

A primavera é a época do ano que nos presenteia com a beleza das flores e nos prepara para a chegada do verão, uma estação que muitos consideram a mais prazerosa, marcada por férias escolares, celebrações de fim de ano e, claro, altas temperaturas.





Esses elementos fazem com que a primavera e o verão sejam frequentemente associados apenas à alegria e à diversão. No entanto, é importante lembrar que essa época também traz desafios, especialmente para os animais, como a proliferação de parasitas, o risco de desidratação e o calor intenso.

Assim como os seres humanos, eles sentem os efeitos do calor e podem apresentar mudanças em seu comportamento, como cansaço excessivo e salivação intensa. Esses sinais podem indicar desde um desconforto temporário até condições mais sérias, como a hipertermia, uma condição em que o animal enfrenta dificuldades para regular sua temperatura corporal e que requer atenção clínica imediata.





RAÇÃO E ÁGUA FRESCA

Para ajudar a manter os pets saudáveis durante essa temporada, a médica-veterinária e conselheira do CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo), Tatiana Lembo, diz ser essencial ajustar a alimentação, oferecendo ração nos horários mais frescos do dia e tomando cuidado com os alimentos úmidos, que podem fermentar rapidamente em altas temperaturas.





“É importante garantir que sempre haja água limpa e fresca disponível, trocando-a regularmente. Se possível, utilize recipientes que ajudem a mantê-la em uma temperatura mais amena”, explica a médica-veterinária.

PASSEIOS NOS HORÁRIOS CORRETOS





Outra preocupação comum durante esse período são as queimaduras nas patas dos cães, conhecidas como coxins. Para preveni-las, Ana Helena Pagotto Stuginski, médica-veterinária e secretária-geral do Conselho, recomenda evitar passear durante os horários de maior incidência solar, entre 10h e 16h.

“Antes do passeio, toque o chão com a mão e se estiver quente para você, também estará para o seu pet. Em dias de calor extremo, prefira locais com grama”, orienta.





Tatiana Lembo concorda que evitar passeios nos horários mais quentes é fundamental, pois superfícies como o asfalto podem atingir temperaturas muito elevadas e aconselha a aplicar protetor solar em áreas sensíveis e expostas.





Também sugere que os responsáveis ofereçam aos animais um ambiente bem ventilado e protegido do sol. “O uso de colchonetes gelados, disponíveis no mercado pet, pode ser uma excelente alternativa para minimizar o desconforto causado pelo calor”, diz a médica-veterinária.





