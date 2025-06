Viaduto no 'Trevão' é interditado totalmente em Arapongas após danos estruturais

A Prefeitura de Arapongas interditou totalmente o viaduto da Rua Guaratinga, na parte superior do cruzamento conhecido como “trevão”, por recomendação do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). A medida foi tomada nesta sexta-feira (27) após a constatação de danos estruturais significativos, que comprometem a segurança da estrutura.





De acordo com o DER, os danos comprometeram a capacidade do viaduto de suportar e transferir cargas, representando risco de colapso. Um laudo técnico apontou que o tráfego de veículos poderia causar sobrecarga e vibrações capazes de provocar o desplacamento de trechos de concreto já fragilizados, o que representa perigo também para quem circula sob o viaduto.

A interdição é por tempo indeterminado e a recomendação é que motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas, respeitando a sinalização instalada no entorno. Equipes da sestran (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito) são responsáveis pela organização do tráfego e pela sinalização do local.





O bloqueio total ocorre após inspeção conjunta de engenheiros do DER e da Seodur (Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano), que apontaram a possibilidade de que os danos tenham sido causados por uma colisão de veículo com a estrutura, registrada na quinta-feira (26).





Apesar da interdição na parte superior do viaduto, a PR-444 no sentido Londrina permanece parcialmente bloqueada, mas com tráfego fluindo normalmente.