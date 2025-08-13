Vídeo registra vítima de sequestro relâmpago pulando de carro em movimento





Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem, vítima de sequestro relâmpago, se joga de um carro em movimento para escapar dos criminosos. A cena aconteceu na manhã de terça-feira (12), em frente à base da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Ibiporã, no km 131 da BR-369, e foi decisiva para seu resgate.





O vídeo regista a passagem de vários veículos que passavam pela rodovia em frente a unidade operacional quando a porta traseira do lado direito se abre e o passageiro se joga no asfalto. Ele rola, se levanta e acena com as duas mãos em direção à base policial, enquanto o veículo segue o fluxo da rodovia. Em seguida, o homem corre em direção aos policiais rodoviários, que entram em uma viatura e partem no mesmo sentido do veículo roubado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





VEJA O VÍDEO