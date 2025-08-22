Vidros da estufa deJoardim Botânico de Londrina são retirados para reforma

Com custo de R$ 2,3 milhões ao IAT (Instituto Água e Terra), órgão responsável pelo Jardim e vinculado à Sedest (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável), o foco da primeira fase da revitalização é a reforma da estufa, além de reparos no lago e na sede administrativa. Esta etapa deve ser finalizada em cerca de 60 dias, conforme a assessoria da Sedest.

O Jardim Botânico de Londrina, ponto turístico com entrada gratuita na zona sul, está recebendo melhorias emergenciais desde o dia 15 de julho. A revitalização parcial iniciada faz parte da reforma completa do espaço anunciada pelo Governo do Estado em junho deste ano, que tem prazo de conclusão de 14 meses, sem valor de investimento definido.

Estufa inacabada





Localizada próxima à porção inferior do lago, a estufa nunca foi finalizada e não comporta nenhuma planta. Quando a FOLHA esteve no local em 08 de julho, a estrutura cercada por um alambrado estava cheia de mato alto, lixo de visitantes e vidros estilhaçados ou faltantes.

No dia, o secretário da Sedest, Rafael Greca, antecipou detalhes do planejamento à reportagem. A ideia era retirar os vidros para transformar o espaço em uma galeria com exibição de diferentes espécimes botânicos. “Eu vou pôr a flora da mata tropical do Rio Ivaí, todas as árvores da Mata Atlântica do Rio Paraná, que era a cobertura vegetal antiga de Londrina. E no meio do caminho vou fazer uma carreira de pés de café, porque Londrina foi a capital do café”, pontuou Greca na época.





No momento, todos os vidros já foram removidos da estrutura. As peças estilhaçadas estão sendo retiradas do local em um caminhão, enquanto que as sem danos serão reaproveitadas, informou um dos trabalhadores. “Estamos fazendo a limpeza dos vidros para deixar o ambiente limpo, alguns não tiveram salvação”, pontuou. A empresa contratada para realizar o serviço é a System Seg Serviços LTDA.

Greca pontuou que os vidros estavam nesta condição por conta da amplitude térmica que Londrina registra, considerando que, “como é muito quente e não tem ar-condicionado, eles estouram”.





