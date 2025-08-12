Vítima de sequestro relâmpago pula de carro em frente à PRF em Ibiporã e se salva

Um homem foi resgatado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta das 10h30 desta terça-feira (12) após ser vítima de um sequestro relâmpago na região de Londrina. Ele pulou do veículo quando passava em frente à base da corporação em Ibiporã (Regiao Metropolitana de Londrina), na BR-369. O crime aconteceu por volta das 10h30 e terminou com a fuga dos criminosos e a recuperação do veículo da vítima.





De acordo com a PRF, o homem, morador de Brasília (DF), fazia entregas no centro de Londrina quando foi abordado por dois assaltantes armados com facas. Sob ameaça, ele foi obrigado a permanecer ao volante e seguir em direção a Ibiporã.

No momento em que o carro passou pela Unidade Operacional da PRF, no km 131 da BR-369, a vítima aproveitou uma oportunidade e se jogou do veículo em movimento, pedindo socorro aos policiais de plantão. A ação rápida da equipe garantiu que ele fosse retirado da pista em segurança.





Enquanto isso, os dois criminosos seguiram pela rodovia e acabaram abandonando o automóvel em Jataizinho. O veículo foi localizado e recuperado pouco tempo depois.





Tanto a vítima quanto o carro foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Ibiporã.