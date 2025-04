Vitória sobre o Floresta rende elogios de Claudinei ao elenco do Londrina EC

O Londrina venceu o Floresta por 2 a 0 em Horizonte (CE), no estádio Domingão, no domingo (20), com gols de Iago Teles e Caio Rafael, e o técnico Claudinei Oliveira gostou do que viu. Para o comandante alviceleste, os jogadores que permaneceram em campo no segundo tempo ajudaram a manter o bom nível da equipe.





Contra o Floresta, o treinador promoveu as estreias do volante Sousa e dos aventureiros Thauan e Vitinho. Contra o Ypiranga, na 1ª rodada, Edson Cariús e Gabriel Canela já vestiram a camisa do LEC pela primeira vez.

“No momento em que não estava bem na partida, a equipe suportou a pressão, e quando esteve melhor, fez dois gols. Poderia ter feito mais. Foi uma vitória merecida. Apesar das chances do adversário e das defesas de Luiz Daniel, mais uma vez vencemos e mostramos a força do elenco”, destacou Claudinei.





Melhor visitante do Campeonato Paranaense, o LEC quer manter o bom nível competitivo fora de casa e melhorar o retrospecto como mandante, por isso o entendimento é que o VGD será fundamental.





“Nossa equipe sempre se mostrou uma equipe forte fora de casa, como visitante. Comentamos que, com a força do VGD, se formos bons mandantes, como visitantes fazem a diferença. Não mudamos o jeito de jogar dentro e fora. Fizemos o dever de casa no VGD, e agora, fora de casa, fizemos um jogo difícil, mas a equipe poderia se portar”, elogiou o técnico.





