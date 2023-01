Vivo ativa 5G na frequência de 3,5GHz em Londrina

A Vivo anunciou nesta terça-feira (24) a ativação da tecnologia 5G a partir da frequência 3,5GHz, em Londrina, seguindo o cronograma estabelecido pelo Gaispi / Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para as localidades com mais de 500 mil habitantes. Todas as capitais do país já contam com o serviço.





A cobertura inicial contempla alguns bairros e a companhia já atua na ampliação para outras regiões das cidades. Por enquanto, os bairros atendidos na cidade de Londrina são Centro, Conjunto Santa Rita 7, Gleba Fazenda Palhano, Itamaraty, Jardim Higienópolis, Judith, Larsen, Ouro Branco, Sabará, e zona rural.

De acordo com a Vivo, o 5G da Vivo está disponível para todos os clientes da empresa. Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível – a Vivo conta com 57 modelos em seu portfólio, entre smartphones e tablets – e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso. No entanto, a reportagem tentou acessar o serviço na região do Centro Histórico na tarde desta terça, mas não encontrou sinal 5G disponível.





A Vivo reforça tem em sua base mais de 4,9 milhões de clientes com aparelhos com a nova rede, neste primeiro momento, os clientes terão uma navegação ainda mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo. A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.







A Vivo vem há anos preparando sua infraestrutura de rede, com investimento total de R$ 4,5 bilhões em frequências, e dezenas de parceiros globais em tecnologia para iniciar a operação com a melhor arquitetura de rede possível. Atualmente, é a empresa com um dos maiores backbones do país, um diferencial importante à companhia, uma vez que as milhares de antenas que garantirão a estabilidade de sinal do 5G devem estar conectadas por uma rede de transmissão de alta capacidade e qualidade.