Volume de vendas no comércio do Paraná cresce 5,3% em 2024

O volume de vendas do comércio paranaense cresceu 5,3% entre janeiro e dezembro de 2024, de acordo com a PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta quinta-feira (13). O aumento ao longo do ano superou a média nacional, que foi de 4,1%.





Ao longo de 2024, o Paraná ainda registrou um crescimento superior a alguns dos estados com as maiores atividades comerciais do Brasil, como São Paulo (1,9%), Minas Gerais (1,9%) e Rio de Janeiro (1,6%). Os números se referem ao comércio varejista ampliado, que inclui todos os segmentos do varejo, acrescidos da construção civil, do setor de automóveis e do atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Na comparação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2023, o Estado também registrou um crescimento expressivo no volume de vendas, com alta de 2,4%. O índice foi quase o dobro do aumento registrado pelo Brasil na mesma comparação, que foi de 1,4%.





A pesquisa também mostrou o aumento na receita nominal, que é a diferença entre a receita total e as despesas de um negócio, a partir das vendas do comércio paranaense ao longo do ano. O crescimento do Paraná entre janeiro e dezembro de 2024 foi de 8,2%, superior à média nacional de 7,5%.

O crescimento nas vendas do comércio do Paraná foi puxado pelo bom desempenho na comercialização de alguns segmentos específicos em que o Estado se destacou. As vendas paranaenses de móveis e eletrodomésticos, por exemplo, cresceram 15,2% em 2024 e lideraram o segmento em todo o Brasil.





O índice do Paraná neste setor aumentou mais do que o triplo da média brasileira (4,2%) e foi superior a estados como Rio Grande do Sul (13,4%), Santa Catarina (8,8%), Minas Gerais (4,5%) e São Paulo (3,1%).





