Filme brasileiro indicado

Votação final do Oscar começa nesta terça-feira

Reportagem Local
11 fev 2025 às 10:00

Reprodução/Canva
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abre nesta terça-feira (11) a votação final da edição deste ano do Oscar. 


A premiação tem o brasileiro "Ainda Estou Aqui" entre os indicados a melhor filme e Fernanda Torres entre as concorrentes de melhor atriz. O longa-metragem de Walter Salles também concorre na categoria de melhor filme internacional.

A votação abre às 14h, no horário de Brasília, e dura uma semana em um site da Academia. A entidade encerra o período às 22h do dia 18 de fevereiro


Neste estágio da votação, todos os membros do grupo podem votar em qualquer uma das categorias da premiação, ao contrário da fase de indicados - nela, os braços de cada setor da indústria votam em seus respectivos prêmios. 


Com exceção da categoria de melhor filme, as categorias são decididas por um sistema simples de eleição, em que os membros escolhem um dos indicados e ganha quem acumular o maior número de votos.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
