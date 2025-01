'Vovô do tráfico' é detido com maconha escondida em estepe de carro no Paraná

Um homem de 67 anos foi preso na manhã desta terça-feira (21), na BR-376, em Nova Esperança (Noroeste) após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrar tabletes de maconha escondida no veículo. O veículo Fox que ele conduzia foi abordado após mudar de direção sem sinalizar a manobra, além de estar com a lanterna traseira direita quebrada.





Iniciada a fiscalização, o condutor disse para os policiais que estava indo para um lugar próximo a Arapongas, mas não soube informar o local exato, o que levantou suspeita. Os agentes intensificaram a verificação e encontraram no lugar do estepe, sob a tampa traseira do bagageiro, tabletes de maconha. O total da apreensão chegou a 28 quilos.

O idoso disse ter sido abordado, em um posto de combustíveis na cidade de Ivaté (Noroeste), por um homem que lhe ofereceu R$ 300 para levar o veículo até um local próximo a Arapongas. Ele afirmou que não tinha conhecimento da droga no interior do veículo, mas acabou preso e encaminhado para a Polícia Civil de Nova Esperança.





Em 2017, este mesmo condutor foi preso com duas toneladas de maconha no Estado de São Paulo e, segundo a PRF, deixou o sistema prisional em abril de 2014, após cumprir pena por tráfico.