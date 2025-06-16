WhatsApp exibirá anúncios para usuários e terá canais pagos por assinatura





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp anunciou, nesta segunda-feira (16), que passará a exibir anúncios na aba "Atualizações", onde atualmente aparecem os "Status" publicados pelos usuários. Segundo a empresa, o novo espaço publicitário permitirá a descoberta de empresas e a possibilidade de iniciar conversas com elas diretamente pelo aplicativo.





A novidade será implementada de forma gradual e faz parte de uma série de mudanças na plataforma. A aba "Atualizações" é usada por cerca de 1,5 bilhão de pessoas todos os dias, de acordo com dados da companhia.

Com a atualização, também será possível assinar canais dentro do WhatsApp. A assinatura, segundo a empresa, permitirá que usuários recebam atualizações exclusivas dos canais de interesse. Todos esses recursos ficarão restritos à aba "Atualizações" e serão exibidos separadamente das conversas pessoais dos usuários.





O WhatsApp diz que, para quem utiliza o aplicativo apenas para se comunicar com amigos e familiares, o serviço continuará o mesmo.

O aplicativo passará a contar também com canais promovidos. Segundo a empresa, o novo recurso tornará mais fácil descobrir canais que possam interessar aos usuários enquanto eles exploram o guia de canais.

Além disso, pela primeira vez, administradores de canais terão acesso a ferramentas para ampliar a visibilidade de seus conteúdos na plataforma. Canais que optarem por esse recurso aparecerão com uma identificação de "patrocinado".

Compartilhamento de dados





O WhatsApp afirma que todos os novos recursos foram desenvolvidos com foco na privacidade dos usuários. As mensagens pessoais, chamadas e atualizações de status continuam protegidas por criptografia de ponta a ponta.





Segundo a empresa, mesmo com a introdução de anúncios na plataforma, o conteúdo das conversas permanece inacessível.

Para exibir anúncios no "Status" ou promover canais potencialmente relevantes, serão utilizados dados considerados limitados, como país ou cidade, idioma, canais seguidos e o modo como o usuário interage com os anúncios.





No caso de quem optou por integrar o WhatsApp à central de contas da Meta, a empresa também utilizará preferências de anúncios e dados compartilhados com outras plataformas do grupo, como Facebook e Instagram.





O WhatsApp afirma que nunca venderá nem compartilhará o número de telefone dos usuários com anunciantes. Por isso, conversas pessoais, chamadas e os grupos dos quais o usuário participa não serão utilizados para determinar os anúncios exibidos.