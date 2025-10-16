Workshop vai ensinar inteligência emocional a agentes de viagens de Londrina

Um workshop gratuito vai ensinar inteligência emocional a agentes de viagens de Londrina. A ideia é desenvolver competências e aprimorar as relações do agente com o cliente, fortalecendo a atuação do profissional em um mercado cada vez mais dinâmico e tecnológico.



A ação faz parte do programa “Turbine Agência”, que depois de impactar agentes de viagens em Curitiba e em Londrina com conteúdos voltados à gestão e à inovação, retorna à cidade para sua terceira edição. O projeto é uma realização conjunta da ABAV-PR (Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná) e do Sebrae-PR.





A gestora do Sebrae Londrina, Leda Terabe, destaca que essa nova edição amplia o olhar sobre o papel do agente de viagens. “A inteligência emocional é o que sustenta a capacidade de liderar, negociar, se relacionar e manter o equilíbrio em um setor que exige empatia, resiliência e foco. Esse é um passo importante para fortalecer não apenas o negócio, mas também os profissionais que estão à frente dele”, destaca Leda.





Para o presidente da ABAV-PR, João Alceu Rigon Filho, o sucesso e a continuidade do programa reforçam a importância da parceria entre as instituições e do investimento constante em capacitação e compromisso com o setor de Turismo.





“A parceria entre ABAV-PR e Sebrae-PR tem permitido levar aos agentes de viagens conteúdos que impulsionam resultados na prática. Discutir inteligência emocional é falar sobre o futuro do setor de turismo, porque a forma como lidamos com pessoas, clientes e desafios é o que determina o sucesso dos negócios”, conclui Rigon.





SERVIÇO:

Turbine Agência - Workshop Inteligência Emocional para agentes de viagens

Quando: 29/10, quarta-feira, às 08h00

Local: Sebrae Londrina – Av. Santos Dumont, 1335

Inscrições: As inscrições devem ser feitas por meio do formulário online.