'Youtuber' lança livros em Londrina e mostra que duvidar da ciência é coisa de gente grande

Em um mundo com um séquito de adultos céticos, ou negacionistas, em relação à ciência, ainda é possível aferir que ela mantém seu encanto, principalmente entre crianças e adolescentes. Um indício disso vem dos mais de 300 seguidores de Iberê Thenório, principal apresentador do canal Manual do Mundo, no Youtube, que lotaram o saguão da Livraria Curitiba e parte do corredor do Shopping Catuaí, onde está instalada em Londrina, na tarde de sábado (12).





Thenório veio autografar os dois últimos lançamentos do canal em parceria com a Editora Sextante, “O Grande Livro de Biologia do Manual do Mundo” e “Os Mistérios do Universo”. Ele e sua equipe têm 23 publicações pela casa, a maioria, versões de obras que são do exterior, como estes lançamentos.

”A gente traz para o Brasil e adapta para o português. Tem várias coisas que aqui se aprende [com uma didática] diferente, ou algo que consideramos não estar claro no livro original, nós mudamos para poder se entender melhor”, explica.