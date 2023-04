Zona Azul começa a cobrar estacionamento oficialmente na Av. Ayrton Senna nesta quarta-feira (26)

A partir de quarta-feira (26), a Zona Azul passará a funcionar na Gleba Palhano, na zona sul de Londrina. São 140 vagas na avenida Ayrton Senna, no trecho que vai da rua Bento Munhoz da Rocha Neto até a avenida Madre Leônia Milito. O período máximo de permanência será de duas horas. “Fizemos um estudo que mostrou a necessidade da implantação da Zona Azul, até para que as pessoas possam utilizam o espaço de forma democrática”, destacou Marcelo Cortez, presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).







O estacionamento rotativo era uma demanda antiga na região. "Aqui sempre foi difícil de estacionar, porque muitas pessoas deixam o carro o dia todo. Já fiquei mais de 20 minutos tentando estacionar e teve vez que até desisti. Acredito que agora isso deva melhorar. É uma localidade com clínicas e restaurantes e a necessidade por estacionamento é grande", avaliou o representante comercial Diogo Carvalho.

Os totens já foram instalados, assim como as placas de sinalização indicando o serviço. “Colocamos quatro equipamentos, que estavam ociosos, fizemos a sinalização com 30 placas. Além disso, contratamos funcionários para poder atuar nessa região”, ressaltou Wellington Marcati, coordenador da Zona Azul, que é administrada na cidade pela Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina).





O planejamento é para que nesta semana seja feito um trabalho de conscientização e a partir de terça-feira (2) da próxima semana haja a multa para o estacionamento irregular. “Vamos fazer esta ação até para que as pessoas não sejam surpreendidas. Queremos que a população tenha pleno conhecimento e se organizem para usar o sistema. Mas aquelas que insistirem em utilizar o local de forma incorreta, aí sim serão autuadas, se necessário”, advertiu Cortez. Este tipo de infração é considerado grave e custa R$ 195,23.

DUQUE DE CAXIAS

Na quarta-feira também vão funcionar mais 60 vagas de Zona Azul na avenida Duque de Caxias, na área central, entre as ruas Raposo Tavares e Borba Gato. A permanência máxima será de quatro horas.





