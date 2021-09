Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias será em Manaus

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta terça-feira (31) que Manaus será sede da partida entre Brasil e Uruguai pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O jogo está previsto para o dia 14 de outubro, em horário a ser definido.

A possibilidade tinha sido adiantada pelo coordenador da seleção, Juninho Paulista, em entrevista coletiva no último dia 13. Na ocasião, o dirigente afirmou que faria vistorias na Arena da Amazônia para saber o estado do gramado antes de confirmar a decisão. Em nota, o assunto foi abordado: "A CBF assumirá juntamente ao Governo do Estado do Amazonas a responsabilidade pela revitalização do gramado da Arena da Amazônia."

A seleção brasileira está atualmente concentrada para os jogos da nona e décima rodadas das Eliminatórias, contra Chile (nesta quinta-feira, às 22h) e Peru (no dia 9, às 21h30). No meio do caminho há um dos jogos que foram adiados em março por causa da pandemia: duelo contra a Argentina no dia 5, pela sexta rodada.

Três novos jogos estão previstos para outubro. Além do compromisso contra o Uruguai na Arena da Amazônia no dia 14 ainda haverá dois embates como visitante: contra a Colômbia, em jogo atrasado da quinta rodada, e diante da Venezuela já pela 11ª rodada das Eliminatórias.





O Brasil atualmente lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento nos seis jogos já disputados. Sob o comando de Tite, a seleção jogou apenas uma vez na Arena da Amazônia, vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, em 2016.