Aproveitando a luz natural

O Brasil recebe luz natural o ano inteiro, mas principalmente nessa época de verão, podemos aproveitar dessa luz solar para economizar e melhorar nosso estilo de vida. Alguns elementos podem nos ajudar a valorizar essa luz, portanto a Bronzearte LLUM dá algumas dicas que fazem diferença no visual e no bolso.

Uma primeira dica é instalar persianas. Dessa forma é possível controlar a entrada de luz no seu ambiente, fechando ou deixando-a aberta quando precisar. Além disso, o design costuma ser mais atrativo do que aqueles das cortinas mais tradicionais.





Para as paredes e o teto, é tiro certo apostar em cores claras. Além de trazerem amplitude, elas são capazes de refletir melhor a iluminação. Outra estratégia são os espelhos, que também ajudam a refletir e espalhar a luz natural e ainda ampliar espaços menores.





E para os horários mais para o fim da tarde, ou à noite quando precisamos ligar as luzes, também existem dicas valiosas. A melhor opção para o meio ambiente e para o bolso vai ser sempre algum produto com lâmpadas de LED.

Lustres e plafons funcionam bem para ambientes completos como salas e quartos. Já para o home-office ou locais de estudo, uma luminária de mesa com fixação em base ou garra pode direcionar o foco de luz.





Quando a ideia é trazer conforto para momentos de leitura no sofá ou na poltrona, uma luminária de piso pode ser o mais indicado, como é o caso da Home Lamp LED. Com ângulo e altura ajustáveis e controle remoto, ela permite mudanças na temperatura de cor e na intensidade de brilho, sendo perfeitamente compatível com as necessidades diárias de uma casa.