Como escolher o modelo certo do assento para a bacia do banheiro

A Roca Brasil separou dicas imprescindíveis que ajudam a definir o modelo perfeito, tanto para a bacia recém-instalada, como para a renovação, uma vez que, com a utilização diária, essa substituição acontecerá de tempos em tempos. Excelência na qualidade, material e alta tecnologia pautam os modelos produzidos pela empresa para as marcas. Acompanhe:

A bacia sanitária pode mudar completamente o visual do banheiro . É necessário combinar a estética com o conforto na hora de escolher o modelo adequado, além da durabilidade e bem-estar ao usuário. Mas como acertar na escolha e na compra?

Materiais







No mercado, é possível encontrar diversos tipos de assentos para a bacia sanitária, produzidos em diferentes materiais. Entre os mais comuns, o plástico/EVA, polipropileno, termofixo e até mesmo em madeira.

O plástico tem alta durabilidade e, entre estes, corresponde ao preço mais acessível, porém não garante total comodidade ao usuário. O de madeira, apesar de mais agradável, apresenta menor durabilidade, uma vez que se trata de um material que se danifica em contato com água e o vapor, além de exigir mais cuidado na hora da limpeza.





Produzidos em polipropileno, os assentos possuem uma resistência maior e não se rompem com facilidade. Além disso, contam com sistema antiderrapante e é resistente à umidade e os processos de higienização, que deve ser feita sempre com pano macio e sabão neutro, de forma a evitar riscos e não danificar o brilho.

As opções em polipropileno contam também com versões produzidas em termofixo, que tem como diferencial alta durabilidade, resistência a riscos, fácil instalação, sistema antiderrapante e tecnologia que não deixa acumular sujeira.

