Guia de bancadas: qual a altura ideal para banheiro, lavabo e cozinha?

Essa definição em conjunto dos elementos é essencial porque eles se complementam não só para uma boa funcionalidade desses espaços, mas também na decoração como um todo, já que cada vez mais os acabamentos são desenvolvidos e aplicados como peças de design.

A desatenção a esses detalhes pode fazer com que a bancada acabe um pouco acima ou abaixo do ideal para a rotina dos moradores, prejudicando também o uso da torneira e da cuba porque o espaço não foi bem dimensionado.



A arquiteta Natá lia Salla e a Fani Metais e Acessórios, empresa com 35 anos de experiência no ramo, Com 35 anos de excelência no setor, apresentam dicas para acertar na altura da bancada e ter um banheiro, um lavabo e uma cozinha sob medida para você:

Qual é a altura ideal de bancada para banheiro?





A altura ideal de qualquer bancada é a que melhor se ajustar à altura e ao uso que os moradores darão àquele cômodo. Não considerar esses fatores pode implicar em bancadas cujo o uso acaba se tornando desconfortável ao longo do tempo.

“Em média, utilizamos como referência no escritório um intervalo de 90 a 94 cm para altura da bancada de banheiro, mas também já fizemos bancadas mais baixas para crianças, por exemplo”, explica a arquiteta Natália Salla.







O modelo de cuba também faz toda a diferença na hora de definir a bancada. “Se for uma cuba de apoio, a bancada deverá ser mais baixa, para que a altura total do piso ao topo da cuba seja a adequada para os moradores que farão uso do espaço”, comenta Natália Salla.



Definida a altura da cuba e da torneira, você tem mais segurança para assim escolher uma torneira ou misturador adequado para aquele conjunto.



“O ideal é utilizar torneiras ou misturadores de bica baixa nas cubas de embutir ou semiencaixe e os de bica alta quando a cuba é de apoio ou de sobrepor”, explica o gerente industrial da Fani, Sergio Fagundes.





Qual é a altura ideal de bancada para lavabo?





O lavabo impõe um desafio a mais em relação aos banheiros não só para definir as bancadas, mas também a decoração. Como se trata de um ambiente social, precisa ser agradável para o dia a dia e o gosto dos moradores como também receber com conforto e encantar visualmente os visitantes.

Como adequar a bancada a um ambiente usado por tantas pessoas de características diferentes? A dica dos profissionais é analisar a altura dos parentes e do círculo de amizades que costumam frequentar a casa mais vezes.

“Se a estatura média dos amigos e familiares que visitam a casa for alta, a bancada precisa ser adequada para a média desses usuários, e o mesmo vale para pessoas mais baixas. Para alturas medianas, por volta de 1.70 metro, recomendamos que o topo da cuba esteja de 90 a 92 cm do piso acabado”, explica Natália Salla.







Outro detalhe muito importante em lavabos é ter atenção extra à ficha técnica dos metais: a área de superfície da bancada costuma ser menor do que em banheiros e pode faltar espaço para instalar alguns tipos de torneiras e misturadores.

“Misturadores podem ter comando único ou duplo para oferta de água quente e fria. Em lavabos, pode faltar espaço na mesa para as furações de duplo comando ou para encaixar todos os componentes abaixo dela. Neste caso, você pode considerar também instalações na parede, livrando espaço na bancada” orienta Fagundes.





Qual é a altura ideal de bancada para cozinha?



Assim como no banheiro, a rotina dos moradores na cozinha conta muito na hora de definir a altura da bancada. Quem costuma cozinhar com mais frequência e como costuma fazer são algumas das perguntas que todos devem se fazer ao planejar essa etapa.

“Há muito a se considerar na cozinha. Se existe o hábito de cozinhar sentado, a altura deverá ser adaptada conforme essa necessidade”, exemplifica Natália Salla. “Em média, trabalhamos com bancadas de pia de cozinha entre 90 e 94cm, mas já fizemos bancadas com 1.10m para cliente com mais de 2.00m de altura, por exemplo. O segredo é personalizar”, completa a arquiteta.