Castrapet passa em Alvorada do Sul e municípios do norte do Estado

Depois de passar pela cidade de Porecatu ontem, o Castrapet Paraná está nesta terça-feira (8) em Alvorada do Sul (região metropolitana de Londrina). O programa permanente de esterilização de cães e gatos pertencentes é voltado para famílias de baixa renda ou entidades cuidadoras e deverá passar por mais nove municípios nesta semana e fará a castração gratuita em cerca de 2 mil animais.





Já Ibiporã irá receber o Castrapet Paraná nesta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). Em São Sebastião da Amoreira (Norte) o serviço de castração chega na sexta-feira (11) e a população de Itambaracá (Norte) terá como levar os animaiszinho no sábado (12).

É necessário que os animais fiquem em jejum de oito horas de alimentos e de quatro horas de líquidos antes da cirurgia.







O animal sai da cirurgia já com microchip eletrônico de identificação. O tutor, por sua vez, recebe a medicação pós-operatória e orientações sobre a importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), e conta com o apoio das prefeituras, responsáveis pelas inscrições das famílias tutoras e de entidades. A meta é chegar neste ano à marca de 50 mil animais esterilizados desde o início do programa, em 2019.







A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo orienta os tutores e instituições que cuidam de animais em situação de vulnerabilidade a ficarem atentos ao comércio de cirurgias realizadas pelo CastraPet Paraná. Os recursos já estão disponibilizados pelo Governo do Estado e por emendas parlamentares e as cirurgias são gratuitas.

A secretaria orienta que a população, ao ter conhecimento de que as cirurgias foram comercializadas, a qualquer valor, deve denunciar por meio da Ouvidoria da Sedest, pelo telefone: 41 3304-7775