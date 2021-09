8 em cada 10 consumidores não pretendem comprar na Black Friday deste ano, diz Reclame Aqui

Quase metade (49%) dos 23,6 mil consumidores consultados pelo Reclame Aqui em agosto disseram que consideram a Black Friday uma "black fraude".





Outros 27% afirmam que, para eles, não existe a data no Brasil. Apenas 7% avaliam que é um bom momento para comprar e 6,3% afirmam que o evento melhorou nos últimos anos.

Oito em cada dez desses consumidores não têm intenção de comprar nada no evento de promoções, que acontece em novembro.





Edu Neves, presidente do Reclame Aqui, diz que o resultado é influenciado pela pandemia e pelo avanço dos preços neste ano de inflação alta. "Isso aumenta a tradicional desconfiança do consumidor de que ele não vai encontrar grandes descontos", afirma.