Veja cinco erros comuns ao ensinar finanças para crianças

"Essa prática faz com que sejam adultos controlados e com bom planejamento, para que possam aproveitar a vida em plenitude. Essa conversa que começa na infância torna a vida mais fácil porque traz habilidades e competências que tangem muitas outras coisas, como competências socioemocionais e a educação crítica daquela criança social”, destaca.

Para a editora de Matemática da Aprende Brasil Educação, Janile Oliveira, falar sobre dinheiro desde cedo tem como principal objetivo possibilitar uma vida mais tranquila no futuro, já que isso oferece um caminho para que as crianças alcancem independência finaceira.

A educação financeira é importante para garantir uma relação saudável com o dinheiro na vida adulta, por isso a mesada, cofrinho, poupança e outros elementos são comuns na rotina de muitas famílias brasileiras, sendo fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos com responsabilidade. Mas alguns erros podem colocar em risco essa prática.

Simplificar o conceito de educação financeira

Não permitir que as crianças ouçam as conversas sobre dinheiro







Outra dica importante é deixar que as crianças participem das conversas sobre dinheiro, já que podem aprender lições importantes a partir desses momentos. Para ela, deixá-las de lado nesses momentos é perder essa oportunidade.





"É um erro não explicar de onde vem o dinheiro e como, por exemplo, funciona o dinheiro do cartão de crédito. Fale também sobre como a família gasta seu dinheiro e deixe que as crianças participem de algumas decisões financeiras da casa, como na hora de fazer as compras do mês", sugere Janile.



