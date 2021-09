Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez lideram lista de atrasados do INSS

Nos oito primeiros meses deste ano, o auxílio-doença e as aposentadorias por invalidez lideram a lista de atrasados pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por meio de RPVs (Requisições de Pequeno Valor) no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.





De acordo com levantamento feito pelo tribunal a pedido da reportagem, quase R$ 2,2 bilhões em RPVs previdenciárias foram pagas de janeiro até o dia 27 de agosto. Ao todo, foram realizados 158.166 pagamentos no período, com um valor médio de R$ 13.863,69. Os atrasados são pagos via RPV quando o valor da ação é inferior a 60 salários mínimos (o equivalente a R$ 66 mil em 2021).

A maior parte dos pagamentos corresponde a sucumbências, ou seja, valor que é destinado aos advogados da parte vencedora como honorários pelo trabalho.





Considerando somente os benefícios, o auxílio-doença lidera a lista, com R$ 370,5 milhões pagos em atrasados. Isso representa 16,9% do total. Em seguida estão a aposentadoria por invalidez (R$ 329,8 milhões) e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), com R$ 153,1 milhões.

Especialista em direito previdenciário, a advogada Sara Tavares Quental, do Crivelli Advogados Associados, explica que, geralmente, a Justiça concede o pagamento dos atrasados quando entende que houve erro no cálculo dos valores já pagos pelo INSS.

Há ainda sentenças favoráveis quando o Judiciário avalia que o segurado tinha direito a receber o benefício antes da data em que o instituto iniciou o pagamento, segundo a advogada. A mesma regra vale quando há cortes indevidos e o segurado consegue reativar o benefício na Justiça.





Em relação ao auxílio-doença, Sara alerta que também podem ir parar no Judiciário os casos em que o INSS não pagou a diferença após a antecipação do benefício conforme rega instituída em 2020. No ano passado, por causa da pandemia, as perícias presenciais não estavam sendo feitas.

Então, o instituto estava antecipando um salário mínimo para quem fizesse o pedido e enviasse os laudos pela internet. Quem tivesse direito a um valor maior receberia a diferença posteriormente.

A advogada faz um alerta em relação aos prazos. Os segurados têm dez anos para pedir uma correção no benefício. Porém, caso a Justiça conceda esse direito, a pessoa que solicitou a revisão receberá somente a diferença referente aos últimos cinco anos. "Por isso, quanto antes se pleitear a revisão, melhor", diz Sara.





No momento em que o juiz determina o pagamento das RPVs, o prazo para recebimento é de até 60 dias. Quando o valor da causa é superior a 60 salários mínimos, os atrasados são pagos por meio de precatórios. Nesses casos, o pagamento pode ocorrer até dois anos depois da ordem judicial.

ATRASADOS DO INSS | AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIAS LIDERAM

- Entre janeiro e agosto de 2021, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pagou quase R$ 2,2 bilhões de atrasados por meio de RPVs (Requisições de Pequeno Valor) nos estados de São Paulo

e Mato Grosso do Sul

- Nos oito primeiros meses deste ano, 158.166 RPVs foram pagas. O valor médio de cada uma é de R$ 13,8 mil

Valor total de pagamentos - R$ 2.192.765.138,30





Número de RPVs pagas - 158.166

Valor médio de pagamento por RPV - R$ 13.863,69

PRINCIPAIS PAGAMENTOS





Tipos - Valor (em R$) - Parcela (em %)

Sucumbência (partes e procuradores) - 430,4 milhões - 19,63





Auxílio-doença - 370,5 milhões - 16,90





Aposentadoria por invalidez - 329,8 milhões - 15,04

Benefício assistencial - 153,1 milhões - 6,98





Aposentadoria por tempo de contribuição* - 151,8 milhões - 6,92





Aposentadoria por idade (rural) - 123,2 milhões - 5,62





Pensão por morte - 122,7 milhões - 5,60





Aposentadoria por tempo de contribuição** - 76 milhões - 3,47





Aposentadoria por idade (urbana) - 59,7 milhões - 2,72





Aposentadoria especial - 58,3 milhões - 2,66





Artigo 52 da lei 8.213/1991





Artigos 55 e 56 da lei 8.213/1991





ENTENDA OS PAGAMENTOS





- Sucumbência: valor pago pelo INSS aos advogados das partes vencedoras





- Auxílio-doença: o pagamento de atrasados ocorre quando há contestação do valor ou do período

de pagamento





- Isso também vale para quem tem diferenças a receber em relação à antecipação do auxílio-

doença





- No ano passado, o INSS pagou um salário mínimo para todos que pediram o benefício e apresentaram os laudos pela internet, já que a perícia presencial não estava sendo realizada por causa da pandemia





- Quem tivesse direito a um valor superior ao piso nacional receberia a diferença posteriormente





- As pessoas que estão nesse caso e não receberam a diferença podem recorrer à Justiça

Benefício assistencial: é o BPC (Benefício de Prestação Continuada), destinado a idosos ou deficientes em situação de vulnerabilidade





Aposentadorias: os questionamentos também dizem respeito à data de início da concessão e do valor do benefício





Pensão por morte: benefício recebido por dependentes de um segurado falecido. É possível discutir na Justiça os valores e a data de início do pagamento (quando o INSS começa a pagar depois da data da solicitação)





O que são as RPVs (Requisições de Pequeno Valor)





As RPVs são pagas quando o valor dos atrasados é de até 60 salários mínimos (o que, em 2021, equivale a R$ 66 mil)





Prazo para pagamento





Até 60 dias após o juiz determinar a expedição do pagamento





Como é feito o pagamento





O crédito varia de acordo com o tribunal; em alguns casos, o advogado informa a conta do segurado e o dinheiro é liberado automaticamente, após o tribunal concluir a liberação dos valores

Em outras situações, o tribunal determina que a pessoa faça o saque do dinheiro em uma agência

do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal





CALENDÁRIO DE PAGAMENTO





Mês em que o pagamento do atrasado foi autorizado pela Justiça - Mês da liberação

dos valores - Mês de pagamento





Julho de 2021 - Agosto de 2021 - Setembro de 2021





Agosto de 2021 - Setembro de 2021 - Outubro de 2021





Setembro de 2021 - Outubro de 2021 - Novembro de 2021





Outubro de 2021 - Novembro de 2021 - Dezembro de 2021





Novembro de 2021 - Dezembro de 2021 - Janeiro de 2022





Dezembro de 2021 - Janeiro de 2022 - Fevereiro de 2022