Azul e Latam somam 630 voos cancelados; veja lista da Latam

A companhia aérea Latam atualizou nesta terça-feira (11) a lista de voos que foram cancelados por causa do afastamento de parte da tripulação, contaminada com Covid-19. Desde o último domingo (9) até o próximo domingo (16) estão sendo cancelados 135 voos. Na segunda (10), a companhia havia informado 123 cancelamentos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Azul afirmou que mantém a média de 10% dos seus voos impactados no dia, cerca de 90 voos. Com isso, desde quinta-feira (6), a companhia soma 495 voos cancelados ou reprogramados.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A Gol informou nesta terça que ainda não registrou nenhum cancelamento de voo por conta de afastamento médico da equipe.





Entre quinta (6) e segunda (10), Latam e Azul haviam informado o cancelamento de mais de 500 voos. Consultores estimam que os cancelamentos devem acompanhar a curva de contaminação da variante ômicron e se estender até o final de fevereiro.





Nesta segunda-feira (10), o Procon-SP notificou as companhias aéreas para que informem o número de voos cancelados e o total de consumidores prejudicados em razão do aumento de casos de Covid-19 e influenza entre funcionários.

Continua depois da publicidade





De acordo com a assessoria de imprensa da Latam, parte dos voos cancelados foram reconfirmados. Enquanto outros foram incluídos à lista. A atualização é dinâmica devido aos afastamentos médicos diários.





A Latam solicita que, antes de se dirigir ao aeroporto, o passageiro confira o status do seu voo no site da companhia. Confira a lista de voos cancelados até o próximo domingo (16):





11 de janeiro: LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8114 (Guarulhos-Barcelona), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA4554 (Guarulhos-Belém), LA3549 (Belém-Guarulhos), LA3424 (Santos Dumont-Brasília), LA3901 (Brasília-Santos Dumont), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos), LA3618 (Congonhas-Ilhéus), LA3619 (Ilhéus-Congonhas), LA3560 (Congonhas-Santos Dumont), LA3561 (Santos Dumont-Congonhas), LA3388 (Congonhas-Salvador), LA3795 (Salvador-Congonhas), LA3085 (Congonhas-Porto Alegre), LA3162 (Porto Alegre-Congonhas), LA3380 (Guarulhos-Cuiabá), LA3382 (Cuiabá-Guarulhos), LA3548 (Guarulhos-Recife), LA3563 (Recife-Guarulhos), LA4587 (Palmas-Guarulhos), LA3585 (Rio Branco-Brasília), LA3466 (Guarulhos-Porto Alegre), LA3836 (Porto Alegre-Congonhas), LA3922 (Congonhas-Porto Alegre), LA4613 (Porto Alegre-Guarulhos), LA3293 (Guarulhos-Curitiba), LA3037 (Curitiba-Guarulhos), LA3106 (Santos Dumont-Porto Alegre), LA3143 (Porto Alegre-Santos Dumont), LA3218 (Santos Dumont-Congonhas), LA3235 (Congonhas-Santos Dumont), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3238 (Santos Dumont-Congonhas), LA3429 (Congonhas-Santos Dumont), LA3225 (Congonhas-Santos Dumont), LA3227 (Santos Dumont-Congonhas), LA3077 (Guarulhos-Porto Alegre), LA3078 (Porto Alegre-Guarulhos).





12 de janeiro: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3423 (Santos Dumont-Porto Alegre), LA3094 (Porto Alegre-Santos Dumont), LA3253 (Santos Dumont-Congonhas), LA3707 (Guarulhos-Porto Seguro), LA3267 (Porto Seguro-Guarulhos), LA3208 (Guarulhos-São José do Rio Preto), LA4530 (São José do Rio Preto-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3239 (Congonhas-Santos Dumont), LA3795 (Salvador-Congonhas), LA3388 (Congonhas-Salvador), LA3010 (Curitiba-Congonhas), LA3009 (Congonhas-Curitiba).





13 de janeiro: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos).





14 de janeiro: LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8072 (Guarulhos-Milão), LA8070 (Guarulhos-Frankfurt), LA8147 (Lisboa-Guarulhos).





15 de janeiro: LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8073 (Milão-Guarulhos), LA8071 (Frankfurt-Guarulhos).





16 de janeiro: LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos).