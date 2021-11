Bares esperam retomar vendas no verão da cerveja mais cara

O consumidor voltou a sair de casa para consumir cerveja e está gastando mais. Com a vacinação contra a Covid-19 avançada e os números de mortes pela doença em queda, os hábitos considerados indulgências voltam a tomar espaço no dia a dia.





Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Mas o verão 2022 será de cerveja mais cara. No fim de setembro, a Ambev, maior cervejaria do país, dona de marcas como Skol, Brahma e Antarctica, anunciou aumento entre 5% e 6% no preço das cervejas, incluindo embalagens descartáveis.





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A aposta dos bares e restaurantes deve continuar sendo as cervejas em garrafas de 600 ml, formato tradicional nesse tipo de estabelecimento. Outros formatos de garrafas e bebidas premium em lata também ganham espaço, mas devem aparecer apenas de maneira complementar.





"Está todo mundo muito endividado, com o nível de consumo ainda sofrendo muito com emprego e renda fracos", diz Percival Maricato, presidente do conselho estadual da Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), o que justifica a predileção pelas garrafas de 600 ml.





Ainda assim, Maricato espera que o movimento chegue a dobrar em alguns estabelecimentos. "A pandemia também fez com que as pessoas queiram voltar a se ver, a se encontrar", diz.





Continua depois da publicidade

Nos bares e restaurantes, as expectativas para os meses de novembro e dezembro são de casa cheia, especialmente naqueles de funcionamento noturno. O fim das restrições, a melhora nos números da pandemia e o pagamento do 13º salário são fatores favoráveis à movimentação da vida noturna.





Eliana Cassandre, diretora de marketing do grupo Petrópolis, dono da Itaipava, acredita que haverá um equilíbrio no consumo de cerveja entre bares e o supermercado (autosserviço). "O bar é um ambiente de entretenimento, do qual as pessoas ficaram muito tempo afastadas, mas agora estão voltando a frequentar para se relacionar, trocar ideias, rever os amigos, viver novas histórias", afirma.





A cervejaria preparou lançamentos para o fim de ano. Nesta quinta-feira (18), apresentou em Salvador (BA) a Itaipava 100% Malte, produzida apenas com água, lúpulo e maltes de cevada. O lançamento sai em garrafas retornáveis de 1 litro, 600 ml e 300 ml, latas de 269ml, 350ml (sleek) e 473 ml, além de long neck.