Bat-sinal será ligado em São Paulo em homenagem ao herói

A celebração do Batman Day também acontecerá no Brasil, na cidade de São Paulo. O dia internacional do herói dos quadrinhos ganha uma nova pintura produzida pelo artista Pedro Cobiaco, no Beco do Batman, localizado no bairro Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo.





O mural foi inaugurado em 11 de setembro, e fica no muro da ZIV Gallery. "A obra é parte da comemoração dos 82 anos do Batman, em uma ação da Warner Bros. Consumer Products, em parceria com a ZIV Gallery", explica a publicação.

Além disso, o Farol Santander irá iluminar o céu da cidade com o bat-sinal, famoso farol utilizado pelo personagem Comissário James Gordon para chamar o herói, segundo comunicado da ZIV Gallery. O evento acontecerá neste sábado (18), às 20h, dia que o Batman Day é oficialmente celebrado.

Além disso, o Warner Channel, canal televisivo da Warner Bros., irá oferecer, também neste sábado, uma maratona inteira dos filmes do herói. O Batman Day foi criado em julho de 2014, e celebra a estreia do homem-morcego nos quadrinhos da DC Comics.





A empresa de quadrinhos também irá lançar o especial "Batman: O Mundo", uma antologia que irá mostrar o homem-morcego em diversos locais do mundo. A produção irá contar com artes e roteiros de artistas brasileiros como Carlos Estefan (roteiro), Pedro Mauro (arte interna e capa), Fabi Marques (cor) e Marcelo Maiolo (cor da capa).